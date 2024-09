Smyrasz po ekranie i wszystko znajdujesz. Świetna funkcja Google trafi na nowe telefony

To może oznaczać jedno: szykujmy się na zalew produktów z Circle to Search. Nie wiadomo, czy będzie to nowość, która trafi jedynie do najświeższych smartfonów, czy może też starsze urządzenia dostaną tę funkcję. A i też spekulując, mogę strzelić, że producenci typu Motorola (która przecież współpracuje z Google’em) też udostępnią Circle to Search u siebie.