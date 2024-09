Samsung robi tani smartfon aktualizowany dłużej niż iPhone. Tego jeszcze nie było

To, co robi koreański producent w ostatnich latach w zakresie polityki aktualizowania sprzętu, to jakiś kosmos. Wraz z serią Galaxy S24 ogłosił, że będzie uaktualniał tegoroczne sztandarowe modele aż przez 7 lat. Telefony ze średniej i niskiej półki cenowej już teraz mogą liczyć na 4 aktualizacje Androida. Co powiecie na to, że nowe modele będą aktualizowane przez 6 lat?