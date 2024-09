Uwielbiany przez Polaków smartfon Samsunga w super promocji. Dodają świetny prezent

Co najciekawsze, akcja dotyczy aż 6 modeli – w tym podstawowego zeszłorocznego Galaxy S23, którego Polacy pokochali. To smartfon, który obecnie jest dostępny za ok. 3000 zł i w tej cenie wydaje się jedną z najlepszych propozycji działających na Androidzie. Działa na bardzo udanym Snapdragonie 8 Gen 2, który ma do dyspozycji niezły zestaw aparatów oraz obsługuje pakiet Galaxy AI.