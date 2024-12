Co ze sprzętu Samsunga na prezent pod choinkę? Te propozycje to pewniaki

Słuchawki bezprzewodowe to zawsze świetny pomysł na świąteczny prezent. Samsung ma w swojej ofercie Galaxy Buds 3 Pro, które można porównać do odpowiedników AirPodsów Pro 2 Apple'a - kosztują ok. 1000 zł. To najlepsze TWS-y Koreańczyków, które mają oferować świetną jakość odtwarzanego dźwięku, skuteczną technologię wyciszania hałasu z otoczenia oraz maksymalnie 29 godzin pracy z etui ładującym - do 7 godzin z wyłączonym ANC i 6 godzin z włączonym ANC.