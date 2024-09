Orange ruszył z przedsprzedażą iPhone'a 16. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Dla porównania, ceny sugerowane przez Apple wyglądają następująco: iPhone 16 Plus 128 GB – 4499 zł, iPhone 16 Pro – 5299 zł, iPhone 16 Pro Max – 6299 zł. Ceny w Orange są zatem wyższe o ok. 200 – 300 zł w zależności od modelu. Warto jednak pamiętać, że kwoty rozkładane są na raty – dostępne opcje to 6, 12, 24 lub 36 rat 0 proc.