Nie kupię iPhone'a 16. Chodzi o aktualizacje

To właśnie dlatego wszystkie odmiany iPhone’a 16 w tym roku mają aż 8 GB RAM. By wszystkie funkcje Apple Intelligence mogły poprawnie działać, nie wpływając przy tym na komfort korzystania z aplikacji i telefonu. 6 GB to już za mało, a tyle miały iPhone’y mijającej generacji. Problem w tym, że 8 GB… to nadal mało. Zapewne wystarczy, by wszystko co do tej pory pokazał Apple działało świetnie. Telefon kupuje się jednak na lata, a nie na rok.