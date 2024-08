Google Pixel 9 - pierwsze wrażenia. Taki jest najtańszy z nowych smartfonów Google'a

Podobnie jest z Samsungami - wzdychamy do wersji Ultra, ale jak trzeba za nie zapłacić, to wolimy podstawowe wersje. I tak samo będzie z Pixelem 9, bo 900 zł dopłaty od wersji Pro to spora suma, nawet pomimo tego, że w kraju częściej się uśmiechamy, a z kranów zamiast brudnej wody zaczyna lecieć coś przypominającego w smaku whisky (kolega mówi, że to zardzewiałe rury, ale nie bądźmy pesymistami). Dlatego świadomie wybrałem na testy Pixela 9, bo chcę być bliżej was, moi drodzy czytelnicy. A teraz Pixel 9 w dłoń i do roboty.