Tak chorych cen nie wymyśliłby nawet Apple. A to aktualne ceny iPhone’a 16 w Polsce

Premierę iPhone’a 16 należy zaliczyć do udanych. Z jednej strony najważniejsze w tym telefonie miało być Apple Intelligence - tymczasem nie dość, że funkcja jest opóźniona, to na dodatek i tak w przewidywalnej przyszłości nie będzie dostępna w polskiej wersji. Z drugiej jednak iPhone 16 zapowiada się jako po prostu naprawdę udany telefon. Bez jakiegoś szczególnego szaleństwa, ale może to i lepiej? Solidny, i aż strach napisać: nawet całkiem sensownie i atrakcyjnie wyceniony. Przynajmniej wersja zwykła, bo Pro to jednak nieco inna liga w ujęciu kwotowym.