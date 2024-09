Zapominasz naładować iPhone’a? Koniecznie go zaktualizuj

To rozszerzenie funkcjonalności iPhone'a w stanie rozładowania jest kolejnym krokiem po wprowadzeniu w iOS 15 możliwości lokalizacji wyłączonego iPhone'a za pomocą usługi Find My. Niby to nic takiego, ale może uratować cztery litery, jak zgubisz się gdzieś w głuszy z martwym telefonem, albo gdy po prostu zapomnisz ładowarki i musisz pilnować czasu, żeby zdążyć na ważne spotkanie.