Przez rok ładowała telefon do 80 proc., żeby zwiększyć żywotność baterii. Mówi, czy było warto

W iPhone'ach 15 i nowszych Apple wprowadził nową funkcję, która pozwala użytkownikom ograniczyć maksymalne ładowanie baterii, na przykład do 80 proc. To rozwiązanie ma na celu wydłużenie żywotności, ponieważ ładowanie do pełna, szczególnie częste, może przyspieszać jej degradację. Ograniczenie do 80 proc. oznacza, że bateria będzie ładowana tylko do tego poziomu, nawet jeśli podłączysz telefon do ładowarki na dłuższy czas.