iPhone 16 Pro czy iPhone 16 Pro Max? Podpowiadamy, który smartfon jest dla ciebie

Tegoroczne iPhone'y 16 Pro i 16 Pro Max to bardzo podobne urządzenia. Istnieją jednak pewne różnice, które sprawiają, że dla wielu osób nowy iPhone 16 Pro będzie rozsądniejszym wyborem, a dla innych to 16 Pro Max okaże się lepszym rozwiązaniem. Oto na co trzeba zwrócić uwagę.