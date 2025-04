Takiego czytnika e-booków jeszcze nie było. Dawajcie go w Polsce i bierzcie moje pieniądze

Ekran mooInk V to 8-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 330 ppi wykonany w technologii opartej na E-Ink Gallery 3. Dzięki zastosowaniu stopu aluminiowo-magnezowego i wykończeniu metaliczną farbą, czytnik waży około 225 gram - zaledwie kilka gramów więcej niż Kindle Colorsoft. Choć producent oficjalnie nie podał wymiarów urządzenia, to z fotografii można wywnioskować, że po złożeniu mooInk V jest na tyle mały, że można go wsunąć do kieszeni.