Kupuję papierowe książki i je skanuję. Nie potrafię już czytać w analogu

Tak było z książką, która stanowi z jednej strony istotną pozycję bibliograficzną w moim magisterium. Gdy przyszła, wziąłem nożyk, zdjąłem okładkę i strona po stronie zeskanowałem całość. Ale nie martwcie się, robiłem to na tyle delikatnie, by po zakończonym procesie można ją było ponownie skleić i wrócić do stanu początkowego. Zastanawiałem się nawet nad twardą oprawą i introligatorem, bo to dość rzadkie wydawnictwo, które od wielu lat nie może doczekać się wznowienia, a ceny w antykwariatach przekraczają kilkaset złotych.