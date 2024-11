Seriale na VOD zdewastowały mój układ nagrody. Pojąłem, co czuje młodzież uzależniona od TikToka

Odpowiedź jest prosta i trudna jednocześnie: myśleć! Poddawać refleksji to, czemu poświęcam czas, wartościować pod kątem korzyści. No i czytać, czytać i jeszcze raz czytać, bo ta czynność jak żadna inna zmusza do dawkowania emocji, wymaga uważności i skupienia. Słowem, sprawiać by zastawione przez twórców pułapki nie działały, jak to opisuje wspomniany dr Tomasz Mazur. Sam staram się tak robić, ale wojna nie jest rozstrzygnięta.