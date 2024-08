Jesteśmy z gruntu źli. To dlatego świat jest tak daleki od naszych marzeń

Skoro już przy nim jesteśmy. Kilka lat temu we wsi, w której mieszkają rodzice mojej żony, zakon franciszkański (tak, ten od św. Franciszka, który kochał naturę) dokonał dewastacji otwartego dla wszystkich parku przylegającego do klasztoru. Wycięto tyle drzew, że mieszkańcy, którzy poszli oglądać to, co z parku zostało, płakali szczerymi łzami. O „świętym prawie własności” usłyszeli później z ambony od jednego z zakonników. To kwintesencja sposobu myślenia, zgodnie z którym świat dzieli się na „moje” i resztę. W tym świecie właściciel ma prawo robić, co mu się żywnie podoba, a reszcie wara od tego. To myślenie indywidualistyczne, w którym nie ma żadnego kolektywu. Tym bardziej ponuro brzmi historia, w której takimi argumentami operuje przedstawiciel kościoła katolickiego.