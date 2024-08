Wyżywacie się na mediach, że serwują wam clickbaity? To wyłącznie wasza wina

Żeby ten obraz uczynić bardziej mrocznym, napiszę jeszcze jedno. Użytkownik internetu przeglądając go, ma poczucie sprawczości i złudzenie, że to, w co klika i co mu się wyświetla, wynika z jego suwerennej decyzji. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie, klikamy w to, co podpowiadają nam algorytmy. Niby bańki skonstruowane są tak, że pod uwagę brane są nasze zainteresowania i sympatie, ale szybko okazuje się, że jedne wiadomości nam się wyświetlają, a inne nie, bo pochodzą spoza bańki. W ten sposób zamykamy się na świat i widzimy tylko wycinek rzeczywistości. Klikamy w nową kartę Chrome na telefonie i widzimy strumień wiadomości. Mamy poczucie, że wyświetlają nam się interesujące treści. Klikamy w nie i nie tylko karmimy algorytmy, ale determinujemy to, co wyświetli nam się kolejnym razem. Piękne? Nie, przerażające!