Poszedłem na autobus, odjechałem Uberem. Tak się żyje w polskim mieście

W ubiegłym roku lubelskie media obiegła wiadomość o nadchodzącej rewolucji w komunikacji miejskiej. Zebrano ponad 2,5 tys. uwag mieszkańców, zapowiedziano dostosowanie transportu do ich potrzeb. I co? I nic. Dziś pasażer, jeżeli go na to stać, wsiądzie w taksówkę, a jeżeli ma siłę, pójdzie piechotą do miejsca docelowego.