Przystanek próbował mnie zabić. Tak w Polsce korzysta się z komunikacji miejskiej

W weekend odwiedziłem Pabianice. Chociaż oddalone są od Łodzi o 15 km, to podróż komunikacją miejską zajmuje ok. godziny. Wprawdzie można jechać pociągiem i być już po ok. 10 min, ale… to skomplikowane. Pabianicki dworzec jest na wylocie z miasta, a ja chciałem zwiedzić nowy rynek znajdujący się w centrum, więc bardziej pasowało mi wjechać od innej strony. Żeby było śmieszniej – znajdującej się bliżej do Łodzi. Ot, paradoksy komunikacji miejskiej w Polsce. Niby bliżej, ale tak naprawdę dalej.