Most się zaciął, bo… upał. Nasze miasta nie są gotowe na nową rzeczywistość

Panujące 35 st. C. - czyli nawet nie rekordowy poziom! - doprowadziło do awarii kluczowego dla miasta mostu. Trudno o lepszy symboliczny dowód na to, że nie jesteśmy gotowi na zmiany klimatu. Nasze miasta były budowane w innej rzeczywistości. Tymczasem katastrofa klimatyczna postępuje tak szybko, że co rusz jesteśmy świadkami nowych konsekwencji. Nie radzimy sobie z silnymi opadami deszczu i gradu, niszczycielskie burze wyrządzają ogromne szkody, trudno przystosować nam się do wysokich temperatur, a na dodatek figle płata technika. Będzie tylko gorzej.