Omal nie kupiłem bezsensownego sprzętu. Złapałem się na bajeczkę producenta

Przejdźmy do drugiej scenki rodzajowej, która być może jeszcze lepiej ukazuje problem. Parę tygodni temu opisywaliśmy urządzenie o nazwie Lightphone 3. To telefon wyglądający jak cegła, który nic nie potrafi, ale za to dużo kosztuje. Idea, jaka stoi Historia, jaką sprzedają tu marketingowcy jest banalnie piękna. Wszyscy jesteśmy przyspawani do smartfonów, przewijamy, tracimy czas, potrzebujemy cyfrowego detoksu. Lightphone przychodzi jak Supeman ratować resztki naszego człowieczeństwa. Nieco koloryzuję, ale to nic przy tym, co czytamy na stronie produktu. Ma on być mianowicie – jesteście gotowi? – NARZĘDZIEM LEPSZEGO ŻYCIA, prowadzić do ROZKWITU i być KONTRKULTURĄ zamkniętą w pudełku przypominającym telefon.