Prosty telefon z iPhone'a? To proste: Dumb Phone I rozwiązanie od Apple

Tylko taka cegła, czy też dumb phone, to dodatkowy wydatek. Bo chyba nie sprzedasz swojego iPhone'a, tylko po to, aby kupić sobie antyczną Nokię? No właśnie. A jeśli nie chcesz wydawać kilku stówek na nową Nokię, to mam rozwiązanie, które pozwoli ci nieco odpocząć od zgiełku powiadomień i FOMO (fear of missing out).