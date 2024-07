Prosty trick i już wiesz, jak nie zepsuć swojej ulubionej koszulki. Bądź jak Gigant Życia

Dzięki temu Giganci Życia wiedzą, czy dana jedwabna bluzka wymaga delikatnego prania ręcznego, czy wełniany sweter może bezpiecznie trafić do pralki w programie do prania wełny, a może wręcz przeciwnie – kaszmirowy płaszcz nadaje się jedynie do profesjonalnego czyszczenia chemicznego.