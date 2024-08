Wróciłem na studia po czterdziestce. Już tłumaczę, dlaczego warto

Doświadczenie życiowe oraz zdobyta przez lata wiedza procentowały i zapewniały punkty odniesienia nie tylko do przyswojenia materiału, ale i efektywnego zrozumienia go. To ROZUMIENIE, a nie ZAPAMIĘTYWANIE za wszelką cenę, stawało się moim celem. Można było stosować rzecz jasna jakieś mnemotechniki, ale skoro już wywraca się swoje życie do góry nogami, jedzie się kilkaset kilometrów na zajęcia, to nie po to, by zakuwać po nocach dzień przed egzaminem i zapomnieć wszystko 3 dni później. Gdy zatem studiuje się bezinteresownie, robi się to dla samej wiedzy i rozumienia otaczającego świata.