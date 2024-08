Tak będą wyglądały polskie miasta przyszłości. Centrum dla bogatych i pustkowie wokół

Miesiąc temu Łódź obchodziła swoje 601. urodziny. Miasto zorganizowało kolejne huczne urodziny. Dla części było to spore utrapienie, bo scenę ulokowano niemal w samym centrum miasta. W ciągu tych trzech dni koncertów, na które sam wprawdzie nie poszedłem, widziałem wielu ludzi, którzy się dobrze bawią, integrują, spacerują. Widać było, że wszyscy tym żyją - jak na tradycyjnym festiwalu muzycznym, ale ten był wyjątkowy, bo ogarnął całe miasto. Nie sądzę, żeby ci wszyscy ludzie nagle zapomnieli o wszystkich trudach codzienności. Ale - choć to tylko moje wrażenie - biła z nich jakaś dziwna radość ze święta i tego, że jest się u siebie. Niewykluczone, że wynika to ze zmiany mojego nastawienia, a może to właśnie ja zacząłem z tego czerpać, bo podświadomie czuję, że to uczucie zaczyna towarzyszyć na co dzień.