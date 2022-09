Łódź się wyludnia. Oto pocztówka z umierającego miasta

Upadek Łodzi zaczął się wraz z upadkiem komunizmu. Ustrojowa transformacja i przejście na wolny rynek uderzyło w państwowe fabryki, których w Łodzi nie brakowało. Z dnia na dzień włókniarki traciły pracę, a wraz z nimi ich mężowie czy dzieci, bo normą było, że w jednym zakładzie pracowała cała rodzina. Największy ośrodek tekstylny w tej części Europy przeszedł do historii. Styl, w jakim to zrobiono, to dziś musi budzić co najmniej złość. Łódź została pozostawiona sama sobie.