Kopią wielki tunel w centrum polskiego miasta. Wygonili mieszkańców, ale mają problem

A to wszystko po to, aby pod centrum Łodzi mogły jeździć pociągi regionalne i dalekobieżne. W ten sposób uda się połączyć dworzec Fabryczny z dworcem Kaliskim. Obecnie choć znajdują się niedaleko siebie, to nie mają bezpośredniego połączenia torowego. Żeby dotrzeć z Fabrycznego na Kaliski należy okrążyć niemal całe miasto, mimo że w linii prostej odległość wynosi ok. 4 km.