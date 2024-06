Wiemy, co z CPK. Pomoże zamienić Polskę w megalopolis

Premier odniósł się też do przyszłości warszawskiego lotniska Chopina. Okęcie ma działać na „zasadach, które w tej chwili powstają”. Zostanie „pilnie zmodernizowane”, by być gotowe na nadchodzącą rewolucję. Donald Tusk wspomniał o bezzałogowych dronach mających obsługiwać trasy, a Okęcie „jest wymarzonym miejscem, by pełnić rolę centrum komunikacji lotniczej XXI wieku”.