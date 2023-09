Muszą opuścić swoje mieszkania. Tarcza Katarzyna drąży tunel w centrum miasta

Łódź to w tej chwili jeden wielki plac budowy. "No dobrze, ale gdzie konkretnie coś się buduje" – zapytacie, a jedyną możliwą odpowiedzią będzie: tak. Serio, rozkopanych ulic jest tak wiele, remonty rozsiane są dosłownie po całym mieście, więc nie da wskazać się konkretnego punktu, który paraliżuje Łódź. Przez co mieszkańcy przeklinają dzień, w którym się przeprowadzili bądź zdecydowali, że nie wyjadą. Jeśli przesadzam, to tylko trochę, bo wiele małych biznesów martwi się, czy przetrwa, zanim prace się zakończą. Nie tylko remontowane są ich ulice, ale też ulice wokół nich. Zobaczcie sami, jak to wygląda.