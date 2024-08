Porównywano go do Pałacu Kultury. Wreszcie się nim zajęli i odzyskaliśmy perełkę

I chociaż stał się charakterystycznym elementem łódzkiego krajobrazu, to nie da się ukryć, że widać było po nim zmęczenie. Daleko mi do stwierdzenia, że gmach „straszył” – jak uznało to miasto na swoim facebookowym profilu – ale mimo wszystko trudno mi sobie wyobrazić, że zachwycałby się nim ktoś, kogo taka surowa estetyka nie rajcuje. To był budynek z serii „trzeba lubić”.