Niezwykle łatwo zagubić się dziś w świecie. To dlatego teorie spiskowe są tak popularne

Choć istnieje silna pokusa, by spłycać naukę (my, ludzie mediów, wiemy o tym najlepiej), wyciągać z jej odkryć smaczne kąski, snuć analogie skomplikowanych procesów kwantowych do zrozumiałych dla laika zjawisk, powinniśmy pozwolić naukowcom na to, by nie działali pod presją. Żeby nauka mogła się rozwijać, celem badań nie powinny być tylko spektakularne odkrycia, ale dokładanie kolejnych cegiełek do gmachu naszego obrazu rzeczywistości.