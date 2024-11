Świat podzielił się na wrogie obozy. Powiedziałem dość i nie zamierzam grać w tę grę

Od lat – z lepszym lub gorszym skutkiem – walczę o to, by nie dać się temu binarnemu podziałowi. Taki sposób myślenia został mi jednak wtłoczony do głowy, być może już na etapie edukacji szkolnej. To wtedy jednostronnie kształtowano we mnie określoną wizję świata i dziejów. Czytając książkę, odczuwam niepokój, gdy zgadzam się w jednej kwestii z autorem, a w innej już nie. Bo przecież wszystko powinno być proste i najlepiej, by łączył nas dość ścisły zbiór idei. To oczywiste, że tak nie jest i być nie może, ale niedookreślona obawa gdzieś tam się tli.