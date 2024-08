Twój samochód jest ideologią. Wiedziałeś?

Zamiast stygmatyzować "szurów", naśmiewać się z nich, może potrzeba skierować palec wskazujący w kierunku tych, którzy kumulują kapitał, powodując nierówności społeczne? Może to nie zwolennik teorii spiskowych jest tym złym, ale polityk i miliarder, przez którego setki milionów, a może miliardy ludzi nie mają co włożyć do garnka i żyją od pierwszego do pierwszego? Może znów trzeba pytać za Marksem o stosunek bazy do nadbudowy i głośno zastanawiać się, jak bardzo kondycja ekonomiczna ludzi wpływa na ich sposób myślenia o świecie? To znacznie trudniejsze niż kpina i wyszydzanie.