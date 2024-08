Trump mówi, że zaproponuje Elonowi Muskowi stołek w rządzie. Miliarder odpowiedział

Efektywnością zatem chciałby zarządzać człowiek, który po zakupie Twittera zwolnił 80 proc. ludzi (to się nazywa optymalizacja!), pozostałym kazał spać na podłodze, a po pierwszym roku jego rządów przychody platformy spadły o MILIARD dolarów. Jak donosi The New York Times X w 2024 r. jest daleki od rentowności.