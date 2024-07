Internet zareagował na zamach na Trumpa. Nie, nie pokażę wam memów

Spiskowe teorie to druga strona tego samego medalu. Jedni, już chwilę po ataku, mówili, że to ustawka Trumpa, który pamiętając sukces wyborczy Reagana po zamachu, miał zapewnić sobie tym samym ponowny wybór na prezydenta. Nikt nie potrafi jednak wytłumaczyć, w jaki sposób miliarder skoordynował ruch głową ze snajperem tak, by rana powstała na małżowinie usznej, a nie czaszce. Dlatego twierdzą, że kula nawet nie minęła głowy byłego prezydenta. Druga strona ma swoją teorię – za zamachem stoi Biden, który po ostatnich wpadkach i pomyleniu Zełenskiego z Putinem, miał sięgnąć po ostateczne środki, by wyeliminować z gry zbawiciela Ameryki.