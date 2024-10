Sprawdziłem, jak się żyje na Androidzie. Po prawie 8 latach z iPhone'em jestem oszołomiony

Podobne doświadczenia miałem z Galaxy Watchem Ultra i Galaxy Buds Pro. Nie tylko nie widzę już żadnej przewagi Apple’a na poziomie wzornictwa, interfejsu i funkcji, ale dostrzegam również szczegóły, których w sprzęcie producenta z Cupertino mi brakuje. Weźmy słuchawki. Używam AirPodsów Pro 2 i mam taką dysfunkcję, że za każdym razem wkładam je do etui w niewłaściwy sposób. Sprzęt Samsunga niby jest bardzo podobny, ale Koreańczycy zrobili to, co wcześniej było domeną Apple’a – ulepszyli sprawdzone i lubiane przez użytkowników wzornictwo. Wystarczył delikatny deseń kolorystyczny pod pokrywą etui, czyli dwie kolorowe kreseczki dla każdej ze słuchawek, bym już nigdy się nie pomylił, wkładając je do pudełeczka. Wszystko to bez pstrokacizny i ze smakiem.