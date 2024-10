Android 15 już na smartfonach Google Pixel. Pędź do ustawień

Jeśli macie telefon Google Pixel, to polecam zajrzeć do ustawień. W zakładce System > Aktualizacje oprogramowania znajdziecie informacje, że czeka na was aktualizacja do Androida 15. Uaktualnienie jest równoznaczne z pobraniem paczki, która w zależności od modelu powinna ważyć ok. 1 GB. W przypadku Pixela 9 Pro mam do pobrania 1,07 GB. Nie jest to zatem największa aktualizacja w historii systemu Google. I wcale nie miała taka być. Wprowadza tylko pomniejsze nowości - "piętnastka" jest lekkim odświeżeniem "czternastki".