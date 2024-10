Google ochroni twój smartfon. Do systemu wleciały ważne zabezpieczenia

Nowości nie sprawią, że urządzenie będzie trudniejsze do ukradnięcia. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, w której ktoś będzie chciał nam wyrwać telefon z rąk to i tak to zrobi. Rozwiązania obejmują bowiem opcje, które sprawiają, że dane przechowywane na telefonie będą bezpieczne.