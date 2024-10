Chrome na Androidzie będzie miał twoje ulubione wtyczki. Ale jest pewien haczyk

Projekt "Desktop Android" obecnie można podejrzeć w Chromium Gerrit. Jest to internetowe narzędzie do przeglądania kodu i zarządzania repozytoriami używane w projekcie Chromium. A Chromium to silnik przeglądarki, na którym oparta jest Google Chrome, ale także Microsoft Edge i Brave. Ponadto w Chromium Gerrit stanowi miejsce rozwoju kilku innych projektów bezpośrednio powiązanych z Chromium i Google Chrome.