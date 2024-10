Wielka promocja Samsunga. Tyle możesz zaoszczędzić na nowych smartfonach Galaxy

Po zakupie należy aktywować urządzenie do 3 listopada 2024 r. – przez aktywowanie rozumie się uruchomienie telefonu na terenie Polski i zaakceptowanie warunków EULA. Następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members, w której znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Ten należy wypełnić do 10 listopada, załączając dowód zakupu, zdjęcie pudełka z widoczną naklejką z kodem kreskowym i czytelnym numerem IMEI oraz dane potrzebne do przelewu.