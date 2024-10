Mały średniak, ale jaki. Motorola edge 50 neo - recenzja

Ekran Motoroli Edge 50 neo to płaski wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ (2712 x 1220 pikseli), co przekłada się na gęstość 460 ppi. Choć nie jest to zakrzywiony ekran, jak w przypadku innych modeli (nawet tych tańszych), to nadal oferuje on wysoką jakość obrazu z żywymi kolorami, głęboką czernią i szerokimi kątami widzenia.