Najtańszy nowy iPhone bez modnego przycisku. Nie zatęsknisz za nim

Czy przycisk czynności to rewolucja, bez której nie da się żyć? Raczej nie. Wiele osób, które mają go w swoim nowym iPhonie, w ogóle o nim zapomina albo używa go jak klasycznego przycisku wyciszenia. Oczywiście, możliwość przypisania mu skrótów do latarki, aparatu czy notatek może być przydatna, ale czy na tyle, żeby przesądzić o zakupie telefonu? To już kwestia indywidualnych preferencji. Dla większości użytkowników, zwłaszcza tych, którzy myślą o tańszym iPhonie SE, Action Button to raczej gadżet niż niezbędna funkcja.