Premiera dopiero nadchodzi, a w Rosji już sprzedają sprzęty Apple'a. Co tu się wydarzyło?

Co ciekawe, jeszcze przed oficjalną prezentacją, nowe MacBooki Pro z czipami M4 "wyciekły" już w Rosji. Na rosyjskim rynku miały pojawić się egzemplarze 14-calowego MacBooka Pro z M4, a nawet trafiły do rąk youtubera Wylsacoma, który opublikował wideo z rozpakowywania i ze wstępnymi testami urządzenia. Jednak co innego zobaczyć urządzenie w rękach youtuberów, a co innego na tamtejszym odpowiedniku OLX-a, prawda?