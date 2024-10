To kiedy w końcu Apple Intelligence? Długi weekend przesiedzisz bawiąc się iPhonem

Apple Intelligence to zarówno ogromna duma Apple, jak i marketingowa wtopa. Z jednej strony Apple Intelligence to zestaw funkcji i usług sztucznej inteligencji, dzięki którym koncern z Cupertino może dotrzymać kroku Google, Samsungowi czy Xiaomi.



Z drugiej ciężko mówić o jakimkolwiek dotrzymaniu kroku, jeżeli iPhone 16, który trafił do sprzedaży prawie trzy tygodnie temu, nadal oczekuje nie na Apple Intelligence, a na pierwszy z czterech pakietów funkcji. To jednak ma nastąpić jeszcze przed końcem miesiąca.