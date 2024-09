Twój iPhone potrzebuje więcej pamięci, jeżeli chcesz korzystać z tych funkcji. Apple podał wymagania

Co więcej, Apple zaznaczył, że "ilość miejsca wymaganego przez modele Apple Intelligence działające na urządzeniu będzie się zwiększać w miarę wprowadzania kolejnych funkcji.", co pokrywa się ze spodziewanym stopniowym wydaniem Apple Intelligence dla iPhone'ów w cyklu czterech aktualizacji - iOS 18.1, iOS 18.2, iOS 18.3 i iOS 18.4 w okresie od października 2024 do marca 2025.