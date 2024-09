Przez Apple'a czuję się jak obywatel kraju Trzeciego Świata. Pokazał mi pomarańcze

W tym roku to modne i naturalne - zrobił tak już Samsung, zrobił to Google, a Apple doszedł do wniosku, że zrobi to dla wszystkich, tylko nie dla Europejczyków. Nie pamiętam kiedy dostałem taki policzek, tylko dlatego, że gigant nie zamierza dostosować się do europejskiego prawa, bo bezpośrednio godzi to w jego wielomiliardowe interesy. W Europie obowiązuje Digital Market Act i Digital Service Act, czyli regulacje, która mają zapewnić uczciwą konkurencję na rynku technologicznym. Regulacje nakładają na firmy pewne obowiązki, które mają zapobiegać nadużywaniu dominującej pozycji na rynku oraz wprowadzają większą przejrzystość funkcji dostępnych na urządzeniach, w tym wspomnianej sztucznej inteligencji. Apple woli pominąć rynek europejski, bo twierdzi, że dostosowanie do europejskiego prawa godzi w bezpieczeństwo i prywatność użytkowników.