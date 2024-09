Apple ma nowy, bardzo poważny problem. Internet pokazuje mu środkowy palec

Apple zrobił to samo. Jak zdradziła firma, jej crawlery i boty już od lat skanują Internet i gromadzą dane szkoleniowe. ALE. Apple wspaniałomyślnie ogłosił, że kto nie życzy sobie dalszego monitorowania przez Apple Intelligence, może zawrzeć na ten temat informacje w metadanych swojej witryny. Crawlery Apple’a mają to respektować. Co prawda po tym, jak już sobie wszystko co trzeba pościągały, więc ów wybór dawany przez Apple’a to postępowanie de facto bezczelne - tym niemniej konkurencja cwaniakuje na dokładnie takie same sposoby.