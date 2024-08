Microsoft traci kontrolę nad OpenAI. Do gry wchodzą Apple i Nvidia

Tymi firmami mają być Apple i Nvidia. Pierwsza zamierza coraz szerzej i szerzej wdrażać technologię GPT do systemów iOS, iPadOS i macOS, na wzór tego, co robi Microsoft. Większa kontrola nad tą technologią jest dla Apple’a z pewnością czymś bardzo pożądanym, a firma bez wątpienia ma stosowny kapitał, by być w stanie sobie to zapewnić. Nieco mniej jasna jest strategia Nvidii.