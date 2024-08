Zrobili bota do rozmawiania z botem. To ma więcej sensu niż myślisz

A group of aliens are laughing at a group of humans who are trying to communicate with them through a signal. The aliens are tall and have long arms and legs. They are wearing silver suits and have large, black eyes. The humans are small and are wearing white suits. The scene is set in a dark, starry sky. The aliens are laughing so hard that they are holding their stomachs. Czyli Grupa kosmitów śmieje się z grupy ludzi, którzy próbują się z nimi komunikować za pomocą sygnału. Kosmici są wysocy i mają długie ręce i nogi. Noszą srebrne garnitury i mają duże, czarne oczy. Ludzie są mali i noszą białe garnitury. Scena rozgrywa się na ciemnym, rozgwieżdżonym niebie. Kosmici śmieją się tak mocno, że trzymają się za brzuchy.To znacznie lepszy opis.