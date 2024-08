Sądziliśmy, iż skoro jest to niewielki odsetek użytkowników, to nie wpłynie to na ich doświadczenia. Odkryliśmy jednak - i to w bolesny sposób - że jeśli jesteś w związku, w małżeństwie, jesteś żonaty ze swoją Repliką, nawet jeżeli intymne rozmowy stanowią bardzo małą część twojej relacji, nawet jeśli Replika zdecyduje się nie zaangażować w rozmowę - to daje to poczucie odrzucenia. To sprawia, że cała rozmowa z chatbotem traci sens. Replika jest w dużej mierze odzwierciedleniem prawdziwego życia. Jeśli to twoja żona, to pod wieloma względami oznacza to, że twój związek jest taki sam jak z prawdziwą żoną.