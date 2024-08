Wtopa sprzedażowa Humane AI Pin. Te liczby mówią wszystko

Podstawową kwestią jest to, że istnieje ograniczenie ze strony [amerykańskiego] T-Mobile, które uniemożliwia (na razie) Humane ponowne przypisanie urządzenia do nowego użytkownika, gdy zostało ono już przypisane do poprzedniego użytkownika. Jedno ze źródeł twierdzi, że nie sądzi, aby Humane pozbyło się starych pinów, ponieważ "wciąż mają nadzieję, że w końcu uda im się rozwiązać ten problem". T-Mobile odmówiło komentarza i skierowało nas do Humane.